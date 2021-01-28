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Zehir taciri baba ve oğluna 30 yıl hapis cezası

Elbistan’da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan baba ve oğlu, toplam 30 yıl hapis cezası 60 bin 820 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Zehir taciri baba ve oğluna 30 yıl hapis cezası

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, geçen yıl Mart ayı başında düzenlediği operasyonda  uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen baba A.B. ve oğlu M.T.B, yakalanmıştı. Çıkarıldıkları Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklanan zehir taciri baba ve oğlu için uyuşturucu madde ticareti yapmak suçuyla açılan davanın karar duruşması görüldü. Sanıklar, duruşmaya tutuklu bulundukları Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığı ile katıldı.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanık baba A.B’ye 20 yıl hapis ile 40 bin TL idari para cezası verilmesine hükmetti. Oğul M.T.B. ise 10 yıl hapis cezası ve 20 bin 820 TL de idari para cezasına çarptırıldı.


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