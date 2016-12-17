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Zabun: "Nefes Kredisi işletmelerimize çare olacak"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, yıllık cirosu 40 milyon TL’nin altında ve 250 kişinin altında çalışanı bulunan her sektördeki KOBİ’lerin Nefes Kredisi'nden yararlanabileceğini söyledi.

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Zabun: "Nefes Kredisi işletmelerimize çare olacak"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, yıllık cirosu 40 milyon TL’nin altında ve 250 kişinin altında çalışanı bulunan her sektördeki KOBİ’lerin Nefes Kredisi'nden yararlanabileceğini söyledi.

                Zabun, yaptığı açıklamada, global ölçekte yaşanan parasal ve ekonomik daralmanın yanında FETÖ tarafından yapılan hain darbe girişimi ile birlikte artan faiz ve döviz kuru sorunlarının KOBİ’leri olumsuz etkilediğini ve finansmana erişimi zorlaştırdığını ifade etti.

                KOBİ’lerin üzerindeki yüksek faiz baskısını azaltmak, finansal daralmayı ortadan kaldırmak ve ticari hareketlilik sağlamak amacıyla, oda ve borsaların katılımı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde Nefes Kredisi adı altında yeni bir finansal kaynak oluşturulduğunu hatırlatan Zabun, "Odamız üyelerinin kullanımına sunulmak üzere katkı sağladığımız bu kaynak, düşük faiz oranı ile işletmelerimizin nakit sorunlarına çare olacaktır" dedi.

                Zabun, Nefes Kredisi'ni yıllık cirosu 40 milyon TL’nin altında ve 250 kişinin altında çalışanı bulunan her sektördeki KOBİ’lerin Nefes Kredisi'nden yararlanabileceğini kaydetti. (İHA)

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Vatandas 4 gün önce

Bu krediler kimlere veriliyor merak ettim

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