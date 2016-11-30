Zabun: Kahramanmaraş ülke ekonomisinde eşsiz bir yere sahip

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, “Kahramanmaraş, ülkemiz ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Gerek yatırımcı ruhu, gerek milli duruşu, edebiyat ve şiire olan yatkınlığı ile sanatçı ruhu onu eşsizleştirmektedir” dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın 42. olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Diyarbakır, Tunceli, Bingöl ve en son Adana’da yaşanan yangın faciasında yaşamını yitiren öğrenciler ve Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileyen Başkan Zabun, terörün asla ve asla kazanamayacağını belirtti.

Sektör analizinin yapıldığı toplantıda konuşan Başkan Serdar Zabun, Türkiye ekonomisine Kahramanmaraş’ın büyük katkı sağladığını söyledi. 80’li yıllardan sonra ekonomiye yön veren Kahramanmaraş’ın birçok sektörde lider konumda olduğuna değinen Zabun, “Ekonomide birçok sektörde lider konumuyla el attığı her sektörde en üst düzeyde başarı sağlamayı kendisine şiar edinmiştir. Tekstilden metale, gıdadan enerjiye yapılan her yatırım yeni bir başlangıç ve geleceğin inşasına atılan bir temel niteliğindedir” dedi.

Kahramanmaraş ekonomisinin sürekli ürettiğine dikkat çeken Zabun, şöyle konuştu:

“Meclis toplantımızın ana gündemini belirlerken Kahramanmaraş’ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak fikirleri tartışmak ve bunların somutlaştırılarak hayata geçirilmesi için odamızın ileri dönem stratejilerini belirlemeyi hedefledik. Ülkemizin makro hedeflerine ulaşmasında, şehrimizin daha güçlü bir kentsel ve toplumsal bir yapıya kavuşmasında hiç şüphesiz ki, biz iş dünyasına çok önemli ödevler düşmektedir.”

Zabun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“TOBB, odamız ve ticaret borsası üçlü protokolü ile Kahramanmaraş‘a yaptırılan 24 derslikli fen lisesi ve 200 öğrenci kapasiteli yurdun açılış törenini gerçekleştirdik. 15 milyon lira bütçe ile gerçekleştirilen bu okulda 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde 150 öğrenci eğitim görmekte ve tam donanımlı laboratuvarlarda geleceğin bilim insanları yetişmektedir. TOBB-körfez işbirliği konseyi odaları federasyonu organizasyonu ile körfez işbirliği konseyi 2. iş ve yatırım forumuna 250 Türk iş adamı ile katılarak körfez yatırımcıları ile bir araya geldik. MADO’nun Bahreyn şubesinin de açılışını gerçekleştirdik.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile bir araya gelerek ilimizin önemli meselelerini ele aldık. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Durmuş Deveci ile bir araya gelerek Kahramanmaraş ekonomisinin son durumu, üniversitenin akademik çalışmaları ve üniversite- sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına görüş alış verişi yaptık. Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarından satın alınan yaklaşık 1000 adet kitap satın alınarak öğrencilerimize ulaştırılmak üzere milli eğitime bağlı okullara dağıtılmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin her yıl düzenlediği giyim yardımı kapsamında bin adet bot ve bin adet kaban ihtiyaç sahibi öğrencilerimize sunulmak üzere milli eğitime bağlı okullarımıza dağıtılmıştır.

Çevre ve şehircilik bakanlığınca ÇED yönetmeliğinde yapılacak değişiklik kapsamında bir rapor sunularak ÇED süreçlerinde yaşanan yürütmeyi durdurma davalarından yetki sahibi çevre danışmanlarından kaynaklanan sıkıntılara kadar işletmelerimizin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alınmıştır.