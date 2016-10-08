Zabun, Başbakan’a 17 maddelik rapor sundu

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen 9. Ticaret Şurasına katıldı. Şurada, KMTSO Başkanı Serdar Zabun ile birlikte 81 ilden 81 sözcü, özel sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini Başbakan Binali Yıldırıma iletti.

9. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile 365 oda ve borsanın yönetim kurulu ve meclis başkanlarının katılımıyla, TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.​

Güçlü bir teşvik sistemine ihtiyaç var

KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Şurada yaptığı konuşmada, “Ülkemizin yeni ve güçlü bir yatırım teşvik sistemine ihtiyacı hepimizin malumudur. Kahramanmaraş’ın 5084 sayılı teşvik yasasında ortaya koyduğu olağanüstü başarı ortadadır. Benzer kapsamda bir teşvik sistemi ile Kahramanmaraş yatırım, istihdam ve ihracat başarısından çok daha fazlasını taahhüt etmektedir” dedi.

17 maddelik rapor

Başbakan Binali Yıldırım’a, “Kahramanmaraş Ekonomisinin Makro Sorunları ve Çözüm Önerileri” adı altında 17 maddelik bir klasör sunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, şöyle konuştu:

“Sanayi yatırımlarının artırılması ve organize sanayi bölgelerinin çoğaltılması bakımından orman vasfını kaybetmiş, belli bir büyüklüğe sahip arazilerin organize sanayi bölgelerine açılabilmesi sağlanırsa, inanıyoruz ki, hazine arazisi sorunu yaşayan birçok bölgemizde ciddi bir sanayileşme potansiyelini harekete geçirmiş oluruz. Kahramanmaraş’ta, 5 bin dekar tekstil ihtisas organize sanayi Bölgesi’nin komşusu olan 25 bin dekar orman vasfını kaybetmiş arazi buna en büyük örneklerden birisidir.”

Pamuk ipliği ithalatına ek vergi

Kahramanmaraş’ın lokomotif sektörü tekstilin en büyük problemi olan pamuk ipliği ithalatı her geçen gün artmaya devam etmektedir. Amerikan pamuğunda yüzde 3 ek maliyete katlanan tekstil sektörünü rahatlatmak adına pamuk ipliği ve ham kumaş ithaline de ek vergi uygulanmasının çok verimli sonuçları olacağını düşünüyoruz. Çırçır işletmelerinin devlet destek ve teşvikleri ile modernize edilmesi sektörün kalitesini yükseltecektir.

Adatepe Barajı

Tarım işletmeleri açısından da, pamuk destekleme sisteminin revize edilerek, çiftçiye kütlü pamuk yerine balya pamuğa destek verilmesi, desteklerin adil dağıtılmasını sağlayacaktır.

Bu arada, ilimizde tarımsal altyapının güçlendirilmesi için Adatepe Barajı’nın faaliyete geçirilmesi çok büyük önem arz etmektedir.

Zücaciye sektörü

Yüzde 70’i ilimizde üretilen metal mutfak eşyalarının üst sektörü olan zücaciye sektörünün stratejik sektörler arasına alınarak desteklenmesi ekonomiye ciddi katkı sağlayacaktır.

Ulaşım, çevre ve turizm altyapıları iyileştirilmeli

Kahramanmaraş’ın ekonomiye katkısını artırmak bakımından ulaşım, çevre ve turizm altyapılarının iyileştirilmesi zorunluluk arz etmektedir. Karayolları yatırımlarının tamamlanması, Afşin-Elbistan termik santrali açık işletme yeraltı suyunun Elbistan Ovası’nın sulamasında değerlendirilmesi, yine ‘A’ termik santrale baca gazı kükürt arıtma sistemi ve kül tutucu elektro filtrelerin yapılması çok yararlı olacaktır. Turizme katkı açısından Germenicia Antik Kenti ve Eshab-ı Kehf Külliyesinin tanıtımının ulusal hedefler kapsamında değerlendirilmesi çok önemlidir”





