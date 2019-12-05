Zabıtalar, denetime başladı Kurallara uymayıp havayı kirletenlere 1280 TL ceza

Denetimlerde, özellikle fan kullanımı ve kazan temizliği konuları üzerinde durulurken, hava kirliliğine neden olacak şekilde yakılan kalorifer kazanları için 1280 TL’ye kadar para cezası kesilecek.

Elbistan’da özellikle kalorifer ve sobaların yakılmaya başladığı saatlerden sonra artan hava kirliliği, nefes almayı bile zorlaştırıyor. İlçede termik santraller, kalitesiz kömür ve yakıt kullanımı, trafikte seyreden araçlar gibi birçok etkenin birleşmesi ile insan sağlığı noktasında en önemli kirlilik sebebi gösterilen partikül madde oranı, sınır değerlerin katbekat üzerine çıkıyor. Türkiye’nin havası en kirli bölgelerinin başında gelen ilçede Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, insan sağlığını tehdit eden ve fan çalıştırılarak yakılan kalorifer bacalarından çıkan siyah dumanların tuzu biberi olduğu bu olumsuzluğun önüne geçmek için 5 ayrı ekip halinde denetimlerine başladı. Zabıta ekipleri, ilçedeki kalorifer ile ısınan konutların kalorifer sistemlerini denetleyerek, kazanların dönemsel bakımlarının yapılıp yapılmadığını, kalorifer yakan kişilerin Ateşleme Belgeleri’nin olup olmadığını kontrol etti. Zabıta ekiplerinin hassasiyetle durduğu noktanın başında ise kalorifer kazanlarında fan kullanımı oldu. Kazanların fanla yakılmaması gerektiğinin altını çizen Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaloriferlerin yakıt, yakıcı ve baca konularında uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler aktardı.

Elbistan Belediyesi’nden denetimlerle ilgili olarak yapılan açıklamada, ilçedeki hava kirliliğinin önlenmesi, insan ve çevre sağlığının korunması için zabıta ekipleri tarafından denetimlere başlandığı belirtildi.

Zabıta Müdürlüğü bünyesinde denetimler için 5 ayrı ekip oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlçemizde hava kirliliğini önlemek, kalitesiz yakıtların kullanılmasından kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi için zabıta ekiplerimizce denetimlere başlanmıştır. Zabıta Müdürlüğü personellerimiz, 5 ayrı ekip halinde ilçenin tamamında denetimler yapmaktadır. Denetimlerimiz, hem sabah hem de akşam saatlerinde gerçekleştirilecektir. Özellikle apartmanlardaki kaloriferlerin doğru ve kurallara uygun kullanımı noktasında 4 maddeye göre değerlendirme yapılmaktadır. Denetimlerde eksik görülen her bir madde için 320 TL olmak üzere toplamda 1280 TL para cezası uygulanmaktadır.”

İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından alınan kararlarına da yer verilen açıklamada, vatandaşların uymaları gereken kurallar da şöyle sıralandı:

“Doğalgaz hizmeti gelen yerlerde soba vb. yakılamaz. Bina ısıtma sistemlerinde kullanmak üzere açık kömür ve düşük kaliteli kömür yakmak, bu tür kömürleri depolamak ve satmak yasaktır. Hava kirliliği yönünden standartlara aykırı emisyona neden olan maddelerin (evsel atık, naylon, tezek, kablo, tekstil atıkları, boya atıkları, tıbbi atıklar, kömür torbaları, kauçuk, yağ, vb.) mesken ve işyerlerinde yakılması yasaktır. Bu cezai sorumluluk, toplu ısıtılan konutlar ve işyerlerinde yöneticiye, ferdi ısıtılan konutlarda ise konutu veya işyerini kullanana verilir. Bacalarından kötü koku ve duman çıkan ve gerekli önlemleri uyarıldığı halde almayan bina, site, iş hanı yönetimleri, işyeri ve apartman sahipleri ile yakmadan sorumlu kişilerin kurallara uymaları zorunludur.

Özel ve tüzel kişilere ait binalarda, kaloriferlerin belirlenen yakma saatlerinin dışında yakılması yasaktır. Kaloriferlerin ateşçi ehliyet belgesi olmayan kişilerce yakılması, meskenlerden, dükkânlardan, mağazalardan, imalathanelerden ve diğer binalardan, komşularına ve civarından geçenlerin sağlığına zarar verecek surette duman, toz, koku vb. çıkartmak yasaktır. Fanlı ve stoperli kazanı olan işyerleri ve binaların baca filtresi yaptırması gerekmektedir. Aksi halde fan ve stoper kullanımı da cezai müeyyideyle karşı karşıya kalınmasını doğuracaktır” denildi.