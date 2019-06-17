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Zabıtadan Pınarbaşı denetimi

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan motorize ekiplerince Pınarbaşı mesire alanında denetimler aralıksız devam ediyor.

Zabıtadan Pınarbaşı denetimi

Vatandaşların Pınarbaşı mesire alanında huzurlu bir zaman geçirmesi adına, Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri her türlü önlemlerine devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İlçemizin en önemli turizm alanına sahip olan ve yaz mevsimi ile birlikte ziyaretçi sayısının en üst seviyeye ulaştığı Pınarbaşı mesire alanında halkımızın daha nezih bir ortamda vakit geçirebilmeleri için her türlü önlemlerimiz devam ediyor. Bu bağlamda Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı olarak yeni oluşturulan motorize ekiplerimiz çalışmalarına başladı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, motorize zabıta ekiplerinin, Pınarbaşı mesire alanında yaptığı denetimlerde, hırsızlık, kapkaç gibi olaylarla ilgili önleme görevi üstlendiği, çimler üzerinde mangal yapılması ve mesire alanında bulunan barajda suya girilmesini de engellediği kaydedildi.

Vatandaşlardan hassasiyet göstermelerinin beklendiği ifade edilen açıklamanın devamında, “Tüm bu çalışmalar vatandaşımızın huzuru için yapılmaktadır. Özellikle geçtiğimiz yıllarda yaşanan boğulma vakalarının tekrar yaşanmamasını diliyoruz. Denetimlerimiz esnasında vatandaşlarımızdan yardımcı olmalarını ve hassasiyet göstermelerini bekliyoruz” denildi.


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