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Zabıtadan okul kantinlerine denetim

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, okul kantinlerinde denetimlerde bulundular.

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Zabıtadan okul kantinlerine denetim

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, okul kantinlerinde denetimlerde bulundular. Denetimlerde, kantinlerin hijyeni, görev yapan kişilerin belgeleri, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri gibi konular gözden geçirildi.

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2016-2017 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde periyodik olarak denetimler başlattı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde bulunan İlk ve Orta dereceli okulların çevresi ile kantinlerini denetliyor.

Denetimlerde okul kantinlerinde hijyenik kurallara uyulup uyulmadığı ve satılan gıdalar kontrol ediliyor. Zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde, kantin işletmecilerinin hijyen kurallarını yerine getirip getirmediklerini de kontrol ederken, kurallara uymayan kişiler hakkında işlem yapılıyor.

Zabıta Müdürlüğü yöneticileri, okul kantinlerine yönelik denetimlerin sürdürüleceği bildirildiler.

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Vatandaş 2 ay önce

Yerinde bir denetim olmuş.marketlerede bi el atsalar o kadar normalin üzerinde fais fiyatlar var .herkes tutturabildigine.

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Karlıdağ 2 ay önce

Zaten bir zabıta eksikti bizim sektörde. Oda oldu tam oldu. Kantinlerde herşey yasaklandı neyin denetimi yapılacaksa.

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Eal öğrencisi 2 ay önce

Elbistan andolu lisesi ogrencisiyim kantin asiri pahalı kantin fiyatları standart olmalı bi tost satıyo içinde3 tane sucuk var fiyatı 3lira. Buna enkısa surede cozum bulunmasi lazim

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