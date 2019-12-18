Zabıtadan okul kantinlerinde ‘şırınga çikolata’ denetimi

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu iddia edilen ölümler sonrası harekete geçti. İlçedeki okul kantinleri ile çevredeki bakkal ve marketleri denetleyen zabıta görevlileri, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve TSE damgası olup olmadığını tek tek kontrol etti. Zabıta ekipleri, denetledikleri kantin ve bakkallarda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu gibi konular üzerinde titizlikle durdu. Yapılan denetimlerde, şırınga çikolata olarak bilinen ürünlere rastlanmazken gıda güvenliği ile ilgili çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.

Denetimlerle ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, okul kantinlerinde öğrencilerin sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir gıda ya da ürünün satılmasına asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, “Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler, ilçe genelindeki okul kantinleri ve çevrelerindeki bakkal ile marketleri, eğitim-öğretim yılı başından itibaren rutin olarak denetlemektedir. Zabıta ekiplerimiz, Ankara ve Diyarbakır illerinde 2 çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen ‘şırınga çikolata’ ile ilgili de çalışmalarına başlamıştır. Özellikle okul kantinlerinde öğrencilerin sağlığını doğrudan etkileyen bu ve benzeri gıda ürünlerinin satılmaması konusu üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. Denetimlerimiz esnasında kantinler ve diğer işletmelerde ilgili tespit edilen eksikliklerle ilgili gerekli uyarılar ve işlemler yapılmaktadır. Geleceğimizin emaneti olan çocuklarımızın, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim hayatlarına devam etmeleri için denetimlerimiz aralıksız olarak sürecektir” denildi.



