Zabıtadan marketlerde denetim

Zabıta ekipleri, denetimlerde etiket fiyatı, kasa fiyatı, gramaj kontrolü, yerli üretim logosu, hijyen, raf ve kasa kontrollerini yapıyor.

Denetimler hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemiz genelinde bulunan marketlerde denetimlere başladı. Yapılan denetimlerde ekiplerimiz, etiket fiyatı, kasa fiyatı, gramaj kontrolü, yerli üretim logosu, son kullanma tarihi, hijyen, raf ve kasa kontrolleri yapıyor. Ayrıca, Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ndeki son değişiklikle döviz kuruna bağlı olarak fiyat artışı yapılmaması gerektiği marketlere bildirilmiştir. Denetimlerdeki amacımız Hem esnafı hem de tüketiciyi bilgilendirmektir. Bu tür denetimlerimiz aralıklarla devam edecektir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler bütün başvuruları, yerine giderek inceliyoruz. Vatandaşlarımızın marketlerde gördüğü her hangi bir eksikliği 413 15 77-78 numaralı ihbar hattımıza iletmeleri rica olunur” ifadelerine yer verildi.











