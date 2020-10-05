Zabıtadan kuaförlere koronavirüs denetimi

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, bayan kuaför salonlarını denetledi. Ekipler, işletme sahipleri ve çalışanları açıklanan kuralları uygulamaları yönünde uyardı. İşyerlerinin açılış ve kapanış saatleri, randevu sistemiyle hizmet verilmesi, aynı anda yan yana oturan iki müşteri kabul edilmemesi, randevularda gecikme olması halinde en fazla bir müşterinin içeride bekleyebilmesi, iş yerinin alabileceği toplam müşteri sayısının herkes tarafından görülecek şekilde iş yeri girişine asılması, iş yeri personelinin maske kullanımı, yapılacak işleme başlanmadan önce müşterinin oturacağı ve temas edeceği yerlerin dezenfekte edilmesi, işleme başlanmadan önce müşterinin görebileceği şekilde ellerin dezenfekte edilmesi, steril eldiven kullanılması, kullanılan malzemelerin dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık malzeme kullanımı denetlendi.

Denetimlerle ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtilerek, “Kuaför ve güzellik salonlarında eş zamanlı denetimler gerçekleştirdik. Bu zorlu süreçte esnafımızın ve hemşerilerimizin yanındayız. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından gerçekleştirdiğimiz denetimler devam edecek. Kurallara uyan, uyarıları dikkate alan esnafımıza ve hemşerilerimize teşekkür ediyoruz” denildi.

















