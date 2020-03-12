Zabıtadan koronavirüs sonrası fahiş fiyat artışı denetimi

Faturaları inceleyen Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri, hijyen ürünlerinin fiyat etiketlerini ve faturalarını kontrol ederek işletmecilere anormal artış uyarısında bulundu.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklamasının ardından özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri ile kolonya ve bazı gıda maddelerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu şikayetleri üzerine, Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetim yaptı.

Elbistan Belediyesi’nden denetimlere ilişkin olarak yapılan açıklamada işletmecilere toplu malzeme satışı yapmamaları uyarısında bulunulduğu belirtildi.

Salgın gerekçesiyle fırsatçıların ürün fiyatlarını fahiş ve spekülatif oranda artırdığına ilişkin sözlü şikayetler üzerine denetimlerde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, “Koronavirüse karşı hijyen sağlamaya çalışan vatandaşlarımızın hijyenik ürünlerde fahiş fiyat artışı şikayeti üzerine alışveriş merkezleri ve marketlerde fiyat denetimi yapıyoruz. Ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile faturalarını karşılaştırarak anormal bir artış olup olmadığını inceliyoruz. Vatandaşımızın zor zamanını fırsata çevirmek isteyen işletmelere fırsat vermemeye çalışıyoruz. İşletmecilerimizi anormal artışlara karşı ve hijyen ürünlerinin bir anda tükenmemesi için toplu satış yapmamaları konusunda uyarıyor, bu konuda vatandaşlarımızdan da anlayış bekleyip işletmecileri sıkıştırmamalarını bekliyoruz” denildi.

Belediye ekiplerinin başlattığı çalışmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirten işletmeciler, koronavirüsü fırsata çevirmek isteyen işletmelere izin verilmemesi gerektiğini söylediler.

Denetimlerin tüketiciyi koruma ve ürün bulma noktasında çok önemli olduğuna dikkat çeken vatandaşlar da belediye ekiplerine teşekkür ettiler.



















