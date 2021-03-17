Zabıtadan kontrollü normalleşmede sıkı takip...

Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde oluşturulan 33 ayrı “Dinamik Denetim Ekibi” ile gerçekleştirilen uygulamalar, sorumluluk sahası içindeki merkezi ana cadde, bulvar ve meydanlarda gerçekleştiriliyor. Uygulamalarda, restoran, kafe, alışveriş merkezleri başta olmak üzere tüm işletme, ayrıca otobüs, ticari taksi ve servis faaliyetlerinin alınan Covid-19 pandemisi tedbirlere uygunluğu denetleniyor. Denetlenen işletmeler, İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) sistemine kaydedilerek kontrol altına alınıyor. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararları ile İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda maske, mesafe, temizlik, kişi sayısı gibi kurallara aykırı olan işletmelere yasal işlem başlatılıyor. Denetimler ile kuralların ihlali sonucu virüs yayılım hızının artmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan düzenlenen denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, “Covid-19 pandemisinin görüldüğü ilk tarihten bu yana alınan tedbirlere uyulması noktasında vatandaşlarımız ciddi bir hassasiyet gösterdiler. Kontrollü normalleşme sürecinde de kurallara uygun olarak ilerletilmesi, halk sağlığının korunması adına azami önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızdan kendilerinin ve toplumun sağlıklarının muhafazası adına kişisel tedbirlerini almaya ve kurallara uymaya dikkat etmelerini rica ediyoruz. İşletmelerimiz ve vatandaşlarımızla el birliği içinde şehrimizin risk seviyesini azaltmayı hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.