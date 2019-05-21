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Zabıtadan işyerlerine ruhsat denetimi

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan iş yerlerinde ruhsat denetimi gerçekleştiriyor.

Zabıtadan işyerlerine ruhsat denetimi

Haksız rekabet ve kazancın önüne geçmek için ruhsat denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirten Belediye Zabıta ekipleri, esnafları ruhsat almaları konusunda uyardı.

Ruhsat denetimleri ile ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, ilçe genelindeki tüm işyerlerinde ruhsat denetimlerini gerçekleştiriyor. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüzün Zabıta Müdürlüğümüz bünyesine geçmesiyle denetimleri titizlikle sürdüren ekiplerimiz,  haksız rekabet ve kazancın önüne geçmek için esnaflarımızı ruhsat almaları konusunda uyarıyor. Denetimlerde işyerlerinde ruhsatı bulunmayan esnafları ruhsat almaları konusunda uyaran ekiplerimiz, uyarıyı dikkate almayan, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan işyerlerini mühürleyerek gerekli yaptırımları uygulamaktadır. Esnaflarımızın mağdur olmaları için ruhsatlarını almaları önemle rica olunur” denildi.





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ESNAF ALİ 8 saat önce

SURİYELİ DÜKKANLARIDA KONTROL EDİYONUZMU SAYIN ZABITA BİRİMİ

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Çiçek Mahellesi 9 saat önce

Allah için doğru iş yapan yok
Doğru güvenilir insan kalmamis

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