Zabıtadan fırın ve market denetimi

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla fırın ve marketlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıtalar, fırınlarda gramaj, hijyen kuralları ve maske gibi konusunda işletmeleri denetleyerek, marketlerde de fiyat etiketleri ile esnaf ve çalışanlara Covid-19 tedbirleri hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Ramazan ayı ile birlikte vatandaşların en uğrak noktalarının başında gelen fırınlar ve marketlere yönelik denetimler artırıldı. Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve unlu mamuller imalat satış yerleri ile marketleri denetleyerek, hijyen kuralları ile koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmeleri uyardı. Fırınlarda özellikle personeller ile imalathane ve satış bölümlerinde hijyenle ilgili gerekli hassasiyetin gösterilip gösterilmediği ve istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapıldı. Ayrıca, üretilen ekmek ve ramazan pidelerinin de gramaj kontrolleri yapıldı. Zabıta ekipleri, satış ve üretim esnasında maske takma konusundan taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Marketlerde de özellikle fiyat yönünden denetimler yapıldı. Covid-19 tedbirleri konusunda içeri kabul edilecek müşteri sayısı, kasalarda bekleme sırasındaki sosyal mesafe ile maske kuralları noktasında gerekli kontroller ve uyarılar yapıldı.

Fırınlardaki temizlik, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk koşulları gibi konularla marketlerde yıl boyunca periyodik olarak yapılan kontrollerin ramazan ayı boyunca sürdürüleceği ifade edildi.