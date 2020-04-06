Zabıta, Yaşlıların Hem Maaşını Çekiyor Hem de Alışverişini Yapıyor Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri, salgın nedeniyle evden çıkması kısıtlı olan yaşlı vatandaşların hem maaşlarını çekip kendilerine teslim ediyor, hem de pazar alışverişlerini yaparak evlerine ulaştırıyor.

06 Nisan 2020 Pazartesi 16:02