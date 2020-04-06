Zabıta, Yaşlıların Hem Maaşını Çekiyor Hem de Alışverişini Yapıyor

Elbistan Belediyesi; neredeyse tüm dünya ülkelerine yayılan Koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında, ilçe genelinde sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun bir bileşeni olarak, evlerinden çıkması riskli olan 65 yaş ve üstü vatandaşların, başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da gece-gündüz demeden çalışıyor.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece-gündüz demeden, Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle risk grubunda olan yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor. Ekipler, dileyen 65 yaş ve üstü vatandaşların maaşını çekiyor, istedikleri gıdaların da alışverişini yapıp kendilerine teslim ediyor. Evden çıkması kısıtlı olan vatandaşlar, 0 546 415 10 00 numaralı telefonlar üzerinden kriz masasına ulaşıp taleplerini iletebiliyor.
Koronavirüs ile mücadelede belediye olarak üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu, zamanında ve en etkili şekilde yerine getirmenin mücadelesini verdikleri belirtilen açıklamada, "Bu zorlu günleri işbirliği ve dayanışma içinde mutlaka atlatacağız. Salgınla mücadele kapsamında, belediyemizde bir kriz masası oluşturduk. Bu sayede her yaş ve kesimden insanımız bize ulaşıyor. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz de talep ve ihtiyaçlarını yerine getiriyor, varsa şikâyetlerini çözüyoruz. Salgın nedeniyle sokağa çıkması riskli olan yaşlı insanlarımızın maaşlarını çekmek, kendilerine gıda paketi ve dezenfekte ürünleri ulaştırmak gibi hizmetleri de veriyoruz. Koronavirüs ile mücadele gereği, ilçe genelinde başlattığımız dezenfekte ve temizlik hizmetimiz de aralıksız şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.