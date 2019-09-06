Zabıta memuru, yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Elbistan’da esnaflık yapan Adil Erdoğan, şehir merkezinde bisikletle giderken cebindeki bir miktar parayı yere düşürdü. Erdoğan, para düşürdüğünden habersiz bir şekilde bisikletle yoluna devam etti. Yoldaki parayı ise, Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri buldu. Paranın sahibini arayan zabıta memurları, paranın düştüğü noktadaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, parayı Adil Erdoğan isimli esnafın düşürdüğü belirlendi. Erdoğan’a parası, zabıta memurlarınca teslim edildi.

Elbistan Belediyesi Zabıta Memurlarına Orhan Er’e teşekkür eden Erdoğan, “Bisikletle işyerime giderken bir miktar para düşürmüşüm. Düşürdüğümden hiç haberim olmadı. Bir süre sonra telefonum çaldı. ‘Elbistan zabıtadan arıyoruz, bir miktar para düşürmüşünüz’ dediler. Zabıta Müdürlüğü’ne gidip kamera kayıtlarını izlediğimde olayı öğrenmiş oldum. İnsanlık ölmemiş. Parayı bulan memur arkadaşlara örnek davranışlarından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.