Zabıta, ekmek fırınında denetim yaptı

Elbistan’da içinden fare pisliği çıkan ekmeğin üretildiği fırın, Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetime tabi tutuldu.

34 yaşındaki Ali Ünsal isimli gencin bakkaldan aldığı ekmeği yerken içinden fare pisliği çıktığı yönündeki haberin ardından harekete geçen Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmeğin satıldığı fırında denetlemelerde bulundu.

Zabıta ekipleri, fırının üretim ve satış alanlarının hijyen açısından standartlara uygun olup olmadığı yönünden incelemelerde bulunurken, fırındaki tespitler, fotoğrafla kayıt altına alınarak Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ilgili birimiyle de paylaşılacak.