Zabıta, ekmek fırınında denetim yaptı

Elbistan’da içinden fare pisliği çıkan ekmeğin üretildiği fırın, Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetime tabi tutuldu.
34 yaşındaki Ali Ünsal isimli gencin bakkaldan aldığı ekmeği yerken içinden fare pisliği çıktığı yönündeki haberin ardından harekete geçen Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmeğin satıldığı fırında denetlemelerde bulundu.
Zabıta ekipleri, fırının üretim ve satış alanlarının hijyen açısından standartlara uygun olup olmadığı yönünden incelemelerde bulunurken, fırındaki tespitler, fotoğrafla kayıt altına alınarak Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ilgili birimiyle de paylaşılacak.
Elbistan Zabıta Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, söz konusu fırına idari para cezası uygulanacağı belirtilerek, “20 Ekim 2016 tarihinde ekmekle ilgili habere konu fırında denetim yapılmış olup gerekli cezai işlem uygulanacaktır. İlgili fırının tespit resimleri ilçemiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderilecektir. İlçemizdeki fırınlar denetlenmeye devam edecektir. Vatandaşlarımızın ekmek fırınları ve diğer zabıtayla ilgili şikâyetlerini 7 gün 24 saat 413 15 78 numaralı telefon hattına bildirmeleri rica olunur” denildi.
Hangi fırın temiz elbistan da mecbur kaldığımız için yiyoruz.ucuz işçilik diye Suriye li vatandaş lari çalıştırıyor lar.denetim hiç yok