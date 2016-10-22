Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zabıta, ekmek fırınında denetim yaptı

Elbistan’da içinden fare pisliği çıkan ekmeğin üretildiği fırın, Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetime tabi tutuldu.

Bu haber kez okundu.

Zabıta, ekmek fırınında denetim yaptı

Elbistan’da içinden fare pisliği çıkan ekmeğin üretildiği fırın, Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetime tabi tutuldu.

34 yaşındaki Ali Ünsal isimli gencin bakkaldan aldığı ekmeği yerken içinden fare pisliği çıktığı yönündeki haberin ardından harekete geçen Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmeğin satıldığı fırında denetlemelerde bulundu.

Zabıta ekipleri, fırının üretim ve satış alanlarının hijyen açısından standartlara uygun olup olmadığı yönünden incelemelerde bulunurken, fırındaki tespitler, fotoğrafla kayıt altına alınarak Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ilgili birimiyle de paylaşılacak.

Elbistan Zabıta Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, söz konusu fırına idari para cezası uygulanacağı belirtilerek, “20 Ekim 2016 tarihinde ekmekle ilgili habere konu fırında denetim yapılmış olup gerekli cezai işlem uygulanacaktır. İlgili fırının tespit resimleri ilçemiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderilecektir. İlçemizdeki fırınlar denetlenmeye devam edecektir. Vatandaşlarımızın ekmek fırınları ve diğer zabıtayla ilgili şikâyetlerini 7 gün 24 saat 413 15 78 numaralı telefon hattına bildirmeleri rica olunur” denildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Rabia demir 2 ay önce

Hangi fırın temiz elbistan da mecbur kaldığımız için yiyoruz.ucuz işçilik diye Suriye li vatandaş lari çalıştırıyor lar.denetim hiç yok

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mine 2 ay önce

Lütfen fırının adını ve adresini yayinlarmisiniz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Murat Kılınç 2 ay önce

Tüm fırınlar her zaman denetilmeli. Ani denetimler yapılmalı.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandas 2 ay önce

Bu nasıl haber kimler yine kollaniyor fırın ismi neden verilmiyor kanunda varmı böyle bir madde yazık yazık verin fırını ismini suç ortada iste

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MEHMET 2 ay önce

Sonuç ne ??????

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet 2 ay önce

Bizim Türk halkında huy oldu başına bir şey gelmediği sürece tedbir almamak. Bu gibi denetimlerin her ay yada 6 ayda bir habersiz şekilde eş zamanlı yapılarak tedbirlerin alınması daha uygun ve mantıklı olandır. Geç olsun güç olmasın demişler lakin doğrusu bu değil.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 46 2 ay önce

Gereken cezayı fazlasıyla alınmalıydı söz konusu dükkan kapatılması esnaflığa yakışmaz birde utanmadan ekmege zam yaparlar zabıta bu zamana kadar denetim yapmıyorlardı yatıştalardı akıllarına yenimi geldi Daha öncede çivide çıkmıştı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandas 2 ay önce

Geçen de yazdım fırın ismini neden yazmiyorsun sayın editor yoksa birilerini mi koruyorsunuz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner27

banner29