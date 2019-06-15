Zabıta ekiplerinden market denetimi

Denetimlerde etiket fiyatı, kasa fiyatı, gramaj kontrolü, yerli üretim logosu, hijyen, raf ve kasa kontrollerini yapan zabıta müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürecek.

Denetimler hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’ün talimatı üzerine ilçemiz genelinde bulunan marketlerde denetimlere başladık. Yapılan denetimlerde zabıta müdürlüğü ekiplerimiz, etiket fiyatı, kasa fiyatı, gramaj kontrolü, yerli üretim logosu, son kullanma tarihi, hijyen, raf ve kasa kontrolleri yapıyor. Ayrıca, Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ndeki son değişiklikle döviz kuruna bağlı olarak fiyat artışı yapılmaması gerektiği marketlere bildirilmiştir. Denetimlerdeki amacımız Hem esnafı hem de tüketiciyi bilgilendirmektir. Bu tür denetimlerimiz aralıklarla devam edecektir”

İhbar İçin Alo 413 15 77-78 Hattı

Açıklamanın devamında, “Vatandaşlarımızdan gelen talepleri, bütün başvuruları, yerine giderek inceliyoruz. Vatandaşlarımızın marketlerde gördüğü her hangi bir eksikliği 413 15 77-78 numaralı ihbar hattımıza iletmeleri rica olunur” ifadelerine yer verildi.











