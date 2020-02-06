Yüzlerce parçadan oluşan gemi maketi için 45 gün emek veriyor

Yılmazer, bin bir emek harcayarak en ince ayrıntısını bile atlamadan büyüklüğüne göre 2 ila 45 gün arasında tamamladığı gemi maketlerini satarak aile ekonomisine katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

Elbistan Devlet Hastanesi’nde 6 yıldır yoğun bakım ünitesinde klinik destek personeli olarak görev yapan Hasan Kerem Yılmazer’e 1 yıl önce halk arasında omurga romatizması olarak bilinen ankilozan spondilit hastalığı teşhisi kondu. Günlük yaşamını olumsuz etkileyen bu hastalıkla mücadele eden Yılmazer, bu süreçte hobi olarak gemi maketi yapmaya başladı. Yaptığı birkaç küçük maketin ardından kendini geliştiren Yılmazer, daha büyük ve yüzlerce parçadan oluşan maketlere ağırlık verdi. Yılmazer, çalışmalarını daha rahat sürdürebilmek için evinin bir odasını da atölyeye çevirdi.

Bir gemi maketini, büyüklüğüne göre günlük 8 saatlik çalışmayla ortalama 20 gün ila 45 gün arasında tamamladığını belirten Yılmazer, “6 yıldır Elbistan Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde klinik destek personeli olarak görev yapmaktayım. Geçtiğimiz yıl, ankiloz spondolit hastalığı teşhisi kondu. Omurgamdaki bu romatizmal hastalık nedeniyle de son 3 aydır tedavi görmekteyim. Daha önceden de gemi maketi, mimari maketler ve karakalem sanatına ilgi duyuyordum. Kendimi yakalandığım hastalığın stresinden uzak tutmak ve aileme ek gelir sağlamak amacıyla gemi maketi yapmaya başladım. Evimin bir odasını atölyeye dönüştürerek gemi maketleri yapıyorum. Gemi maketi yapmak gerçekten zor ve zahmetli bir iş. Küçük ahşap malzemeleri tek tek birleştirmek hem sabır hem de zahmet gerektiriyor. Bir maket için büyüklüğüne göre 20 ila 45 gün emek harcıyorum. Hayatın zorlukları ile mücadele etmem gerekiyor” dedi.

Maket gemi yapmanın 4 aşaması olduğunu belirten Yılmazer, “Yaptığım maket geminin tekne kısmı tamamen ahşap malzemeden oluşuyor. Yelkenlerinde sertleştirilmiş kumaş kullanıyorum. Böylece makete daha doğal ve gerçekçi bir görünüm sağlamış oluyorum. Ayrıca boyasında ahşap boyası ve akrilik gibi mümkün mertebe sağlığa zararlı kimyasal içermeyen su bazlı ürünler kullanmaya dikkat ediyorum.

Bir gemi maketi 4 ana safhadan oluşuyor. İlk aşamada iskeleti oluşturmak gerekiyor. Aynen insanda olduğu gibi ahşaptan iskeleti yaptıktan sonra kaplama aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada ise yine uygun ahşap malzemelerle iskelet kaplanır ve zımparalamak suretiyle tekne kısmına şekil verilir. Sonra bu ham kaplamanın üzeri çok daha estetik ahşap parçalarla kaplanır. Bu aşamada gövde üzerinde olması gereken oyuk pencere ve yuvalar açılır ve tekrar ince zımpara ile zımparalanır ve tekne kısmı ortaya çıkmış olur. 3.aşamada ise daha çok ince işçilik gerektiren bölüm. Bu aşamada güverte direkleri yerleştirilir ve güvertede yer olan dümen, çapa dümeni, toplar, kamara kapıları güverte merdivenleri korkuluklar gibi ince işçilik gerektiren parçalar yerlerine takılır. Sonra geminin ana gövdesi uygun renklere boyanır. Son kat boya ve vernik sonrasında gövde hazır hale gelmiş olur. Son aşamada ise, yelkenler uygun ölçülerde hazırlanır ve sertleştirmek için kolalanır ve güverte direklerine monte edilir. Böylelikle maket ortaya çıkmış olur” bilgilerini aktardı.