banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yüzde 40 hibeli düve alımı destek başvuruları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TÜRKVET'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilere, bu yıl hayata geçirilen yüzde 40 hibeli düve alımı desteğine başvurular başladı.

Yüzde 40 hibeli düve alımı destek başvuruları başladı

Damızlık gebe düve ile 8-15 aylık boş dişi sığır ve manda alımına yüzde 40 hibe desteği uygulaması yürürlüğe girdi. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler, 14 Ocak 2020’ye kadar Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecek. 1-10 baş arası düve, inek ve mandalar desteklenecek. Desteklenecek hayvan etçi ırkları ise; angus, charolais, limousin, hereford, belgiun blue, kombine ırklar simental, montofon, mondbeliard ve sütçü ırklar olarak da simental, montofon, mondbeliard ırkı olarak belirlendi. Yetiştiriciler hayvan teminini TİGEM, hastalıktan ari işletmeler, damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, damızlık manda yetiştiricileri birlikleri ile tarım kredi kooperatifleri ve iştiraklerinden yapabilecek.

Yetiştiriciler, hayvan başına gebe düve için 12 bin 500 TL, boş dişi sığır 8-15 aylık için 7 bin 500, gebe manda için 10 bin TL ve boş dişi manda için de 6 bin TL ödeyecek.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.