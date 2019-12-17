Yüzde 40 hibeli düve alımı destek başvuruları başladı

Damızlık gebe düve ile 8-15 aylık boş dişi sığır ve manda alımına yüzde 40 hibe desteği uygulaması yürürlüğe girdi. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler, 14 Ocak 2020’ye kadar Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecek. 1-10 baş arası düve, inek ve mandalar desteklenecek. Desteklenecek hayvan etçi ırkları ise; angus, charolais, limousin, hereford, belgiun blue, kombine ırklar simental, montofon, mondbeliard ve sütçü ırklar olarak da simental, montofon, mondbeliard ırkı olarak belirlendi. Yetiştiriciler hayvan teminini TİGEM, hastalıktan ari işletmeler, damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, damızlık manda yetiştiricileri birlikleri ile tarım kredi kooperatifleri ve iştiraklerinden yapabilecek.

Yetiştiriciler, hayvan başına gebe düve için 12 bin 500 TL, boş dişi sığır 8-15 aylık için 7 bin 500, gebe manda için 10 bin TL ve boş dişi manda için de 6 bin TL ödeyecek.