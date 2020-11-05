Yurtta kalma cezası da para cezası da onları durduramıyor

Koronavirüsle mücadelede tüm uyarılara rağmen karantina kurallarını hiçe sayanlar için eylül ayından beri ‘yurda yerleştirme’ tedbiri uygulanıyor. Yurtlara yerleştirilen karantina kaçakları, burada kalma süreleri boyunca masraflarını da kendi ceplerinden ödüyor. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu doğrultusunda 3 bin 150 TL idari para cezası kesilen bu kişiler hakkında adli işlem de başlatılıyor.

Elbistan’da ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin maske takmayanlar ve karantina kurallarını ihlal edenlere yönelik denetimleri de aralıksız sürüyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kamuya açık alanlarda maske takmayarak ve maskeyi çenesinde taşıyarak toplum sağlığını hiçe sayanlara 900 TL idari para cezası kesiliyor. Bana bir şey olmaz düşüncesine kapılıp potansiyel virüs yayıcısı konumundaki 100’ün üzerindeki vatandaşa, kişi başı 900’er TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Koronavirüsün yayılmasında ve bulaşmasında en önemli risk faktörü oldukları için karantina ve izolasyon kuralı doğrultusunda evden dışarı çıkmamaları gereken hasta ve temaslılar da kural dinlemiyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli bahanelerle evlerinden çıkarak çarşı pazar gezen karantina kaçaklarına yönelik sıkı takibini sürdürüyor. Bu çerçevede, 2 günlük yapılan denetimlerde 5 karantina kaçağının adreslerinde olmadığı tespit edildi. Söz konusu kişiler, polis nezaretinde Kahramanmaraş’taki Avşar Öğrenci Yurdu’na götürülürken toplamda 3 bin 150’şer TL de ceza ödeyecek. Yurtta kaldıkları süre içerisindeki masrafları da kendileri karşılayacak olan bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunulacak.