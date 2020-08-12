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Yurtdışına çıkacakların PCR testi başvuruları Elbistan’da alınmaya başlandı

Elbistan’dan PCR testi şartı arayan ülkelere gidecek olan kişiler, hafta içinde İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne, hafta sonları da Elbistan Devlet Hastanesi’ne test için başvuru yapabilecek.

Yurtdışına çıkacakların PCR testi başvuruları Elbistan’da alınmaya başlandı
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110 lira ücret ödendikten sonra yapılacak PCR testi için mesai saatleri içerisinde başvuru zorunluluğu bulunuyor.

Yurt dışına çıkışlarda PCR testi istenen ve bu testi yaptırmak üzere sağlık tesislerine başvuranların işlemlerinin nasıl yapılacağı belirlendi.

Buna göre, yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi nedeniyle test yaptırmak isteyenler, uçak bileti veya varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek başvurabilecek. Ücret, "Yurt dışına çıkış-PCR Testi" konusu ile Halk Bankası’nda açılan hesaba yatırılacak. Alınan makbuzla birlikte PCR testi başvurusunda bulunabilecek. Tatil için geldikleri ülkelere geri dönmek isteyen kişiler, PCR testi için Türk vatandaşı değillerse pasaport numarası ile birlikte ücreti yatıracak. Tatil ya da çalışmak için yurtdışına çıkacak vatandaşlar ise TC kimlik numaraları ile söz konusu ücreti ödeyecek.

Yurtdışına çıkacakların PCR test başvuru işlemleri, Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Elbistan Devlet Hastanesi’nde yapılmaya başlandı. Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü, PCR testi hizmetini hafta içi mesai saatleri arasında sunacak. Elbistan Devlet Hastanesi’nde ise PCR testleri hafta sonları 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Mesai saati haricinde ise test başvuruları kabul edilmeyecek. 

Başvuru yapanlardan alınacak sürüntüler, yetkili laboratuar olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne gönderilecek. Test sonuçları ise 36-48 saat sonrasında belli olacak. Yapılan testlerin sonuçlarına e-nabız sisteminden ulaşılabilecek.

 


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