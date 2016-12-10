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Yurt yöneticileri yangına karşı bilgilendirildi

Adana’nın Aladağ ilçesinde yaşanan ve 12 çocuğun hayatını kaybettiği yurt yangınının ardından, Elbistan ve çevre ilçelerde faaliyet gösteren yurt ve yatılı kursların yöneticileri bilgilendirilerek, alınması gereken tedbirler anlatıldı.

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Yurt yöneticileri yangına karşı bilgilendirildi

Adana’nın Aladağ ilçesinde yaşanan ve 12 çocuğun hayatını kaybettiği yurt yangınının ardından, Elbistan ve çevre ilçelerde faaliyet gösteren yurt ve yatılı kursların yöneticileri bilgilendirilerek, alınması gereken tedbirler anlatıldı.

            Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, 30 Kasım 2016 tarihinde Adana’nın Aladağ ilçesindeki yurtta meydana gelen yangın özelinde son yıllarda ülkemizde meydana gelen yurt ve pansiyon yangınlarının görüntüleri üzerinden yola çıkarak, yangın tedbirlerindeki eksiklikler ve çözüm yolları anlatıldı.

İtfaiye Dairesi Başkanı Cahit Küçükönder, yaptığı sunumda; çoğu zaman ertelenen, yeterince önemsenmeyen ya da ihmal edilen ancak, son derece cüzi miktar tutan önlemlerle olası büyük faciaların rahatlıkla önüne geçilebileceğini belirterek, “Hiçbir şey insan hayatından daha önemli değildir” dedi.

Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak’ta faaliyet gösteren yurt ve yatılı kursların yöneticilerinin katılımıyla Elbistan’da gerçekleştiren seminerde Büyükşehir İtfaiyesi, farkındalık oluşturmak ve olası yangınları en asgariye indirmek amacıyla eğitim ve tatbikatlarda ağırlığı yurtlara, pansiyonlara ve yatılı kurslara veriyor.

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ihsan 2 hafta önce

Bölgemizdeki Yurtlara baktığımızda illa ki bir tarikat veya bir cemaata ait ? Niçin tarikatçı veya cemaatçi dinsel özellikte olmayan sadece öğrencilerin barınması için yurtlar açılmıyor bölgemizde. İlla ki bir tarikata, cemaata ait olması mı gerekiyor bu yurtların? Yoksa vatandaşlardan böyle olmayan yurtlara yardım yapılmıyor mu? Yada sadece öğrencilerin barınması için yurt açan mı yok bu bölgede? Çocuklarımızın bu yurtlarda illaki tarikatçı yada cemaatçi olarak yetişmesi ve onların düşünce tarzına hizmet mi etmesi gerekiyor? Doğru yol ve yöntem böyle mi olmalı? İslamiyeti bu kaynaklardan mı öğrenmeli çocuklarımız?

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VATANDAŞ 2 hafta önce

Güzel bir uygulama olmuş tebrik ediyorum.İnşAllah yurt ve pansiyon sorumluları üzerlerine düşeni yaparlar...........

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