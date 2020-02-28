Yüreğimiz, yandı,

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası 33 Mehmetçiğimiz şehit olurken 32 askerimiz de yaralandı. Tüm Türkiye’nin yüreğini dağlayan acı haberden 2’si Kahramanmaraş’a düştü.

İdlib'de, Rusya'nın desteklediği Suriye rejimine bağlı güçler, TSK'ya ait konvoya hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz ise yaralandı. Saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı Küllyesi'nde, Erdoğan'ın başkanlığında bir güvenlik toplantısı düzenlendi. Gündem maddesinin İdlib'de yaşanan son gelişmeler olduğu toplantı 6 saat sürdü. Toplantıya MİT Başkanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve çok sayıda komutan katıldı. Toplantıdan Suriye rejimine misliyle karşılık verilmesi kararı çıktı. Toplantının ardından Akar, operasyonları yönetmek için sınır bölgesine gitti ve rejim güçlerine topçu atışları başladı. Bakan Akar, yaptığı açıklamada, “Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi" dedi.

33 ocağa ateş düşüren şehit haberlerinden 2’si Kahramanmaraş’a geldi. Tüm ülkeyi yasa boğan hain saldırıda, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki piyade uzman onbaşı Ahmet Saygılı ile Onikişubat ilçesi nüfusuna kayıtlı piyade astsubay kıdemli çavuş Akif Akçadağ (29) şehit oldu.

Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı’nın acı haberi Türkoğlu’na tez ulaştı

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şahadet haberi ulaştı.

Şehidin Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki baba evine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, şahadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı'ya verdi. Acı haberle birlikte yasa boğulan şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti. Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.

Oğullarının şahadet haberini Hatay’da aldılar

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın (29) acı haberi, Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki baba evine gelen Kaymakam Serkan Keçeli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Salih Öksüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Sidan tarafından yakınlarına verildi. Şehidin babası Bekir ve annesi Serpil Akçadağ'ın Hatay'a gittiği, çocuklarının şahadet haberini de orada aldığı öğrenildi.

Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı ve şehit Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ için bugün tören düzenlenecek. Şehit Saygılı, öğle namazına müteakip Türkoğlu ilçesinde, şehit Akçadağ ise, ikindi namazına müteakiben gerçekleştirilecek törenlerle defnedilecek.

Son 45 yılda TSK'nın tek seferde yaşadığı en büyük kayıp

İdlib'de Esed Rejimi'nin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimizin şehit olması, son 45 yılda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek seferde verdiği en büyük kayıp oldu.