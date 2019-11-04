Yunus Emre ve Kümbet Mahalleleri doğalgaza kavuşuyor

Turan, 2 yıllık altyapı çalışmaları sonucunda kilometre bazında ilçenin yüzde 60’ına ulaşıldığını belirtti.

ARMADAŞ Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, ilçedeki doğalgaz çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turan, “Yunus Emre ve Kümbet Mahallelerimizin büyük bir kısmına 5 Kasım Salı günü itibariyle gaz verme işlemine başlayacağız. Aboneliklerimizi de aynı gün itibariyle açacağız. Kümbet ve Yunus Emre Mahallelerimizde altyapısını bitirdiğimiz tüm sektörlerinde mukavemet ve sızdırmazlık testlerinin sonuçlarını aldık. Bu bölgelerde; binasına doğalgaz servis kutusu konan vatandaşlarımız aboneliklerini yaptırıp, projelerini onaylattıktan sonra, doğalgaz kullanım sözleşmesi yapacak olan yaklaşık 3 bin 500 abonemiz işlemlerini tamamlamaları halinde İsteyen her abone doğalgaz kullanımına geçebilir. Bu bölgede yaşayan tüm mahalle sakinlerimize ve Elbistan’ımıza hayırlı olsun. İnşallah doğalgazla hayatlarının rahatlığını ve konforunu yaşamaya başlayacaklar” dedi.

İlçedeki doğalgaz abone sayısının 7 bini aştığını belirten Turan, şöyle devam etti:

“Elbistan’da bugün itibariyle toplam abone sayımız 7 bin 348’dir. Bunlardan 6 bin 309’u ile sözleşme yaptık. Doğalgaz kullanan abone sayımız da 4 bin 841’dir. Sözleşmesini yapıp sayacını alan ve gaz açımını bekleyen 1400 abonemiz mevcut. ARMADAŞ olarak, bölgesel şartları da göz önünde bulundurarak sabah 08.00’ten akşam saat 21.30’a kadar 4 mühendis arkadaşımız gaz açma işlemlerini yapıyor. Bu yıl Yunus Emre ve Kümbet Mahallemizden hedeflediğimiz abone sayımız 3 bin 500’dür. Elbistan’daki hedefimiz de abone sayımızı 7 binlerden 11 bine taşımak. Bu bölgede gaz kullanan abone sayısını da 10 binlere taşımak. Aboneliğini yaptırıp da gaz almayan, bir sonraki yıla sarkacak vatandaşlarımızı da göz önünde bulundurarak bu rakamı veriyorum.

2 yılda Elbistan’ın toplam kilometre olarak yüzde 55 gibi bir rakama ulaştık. Nüfus bakımından Yunus Emre’nin, Kızıcaoba’nın büyük bir kısmını bitirdik. Pınarbaşı’nda biten 3 sektörümüz var. Servis kutularını bırakıyoruz. Onları da bu kışa yetiştirmek üzere yola çıktık. Pınarbaşı’nın en az yarısını da tamamladığımızda yüzde 60’lara ulaşmış olacağız. 5 yıllık yatırımın yüzde 60’ını 2 yılda tamamlamış olacağız. ARMADAŞ olarak biz hedeflediğimiz rakamların çok çok üstündeyiz. Büyükşehir ve ilçe belediyemizin de bize sunduğu imkanlarla 5 yılın sonuna varmadan da bitirmeyi hedefliyoruz. Altyapı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mevsim şartları elverdiği müddetçe çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Özellikle abonelere ve doğalgaz firmalarına çağrıda bulunan ARMADAŞ Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, “Havaların soğumaya başladığı şu günlerde Yunus Emre ve Kümbet Mahalleleri sakinlerimiz başta olmak üzere Kızılcaoba ve daha önceden gaz verdiğimiz yerlerden abonelerimizin biran önce abonelik ve sözleşmelerini yapıp proje onay safhasına gelmesi gerekiyor. Proje onaylandıktan sonra gaz açma süresi yoğunluk sebebiyle 1 haftayı alabiliyor. Gaz açma randevuları da buna bağlı olarak sıkışıyor. ARMADAŞ olarak gerekli mühendis takviyelerimizi yapmış durumdayız. Vatandaşlarımızdan da firmalardan da isteğimiz; işlemlerini bir an önce yaptırmalarıdır. Bu konuda özel isteğimiz; gaz açma randevusu alınan tesisatların tek seferde gazlarının açılabilmesi için gaz açma randevu saatinden önce hattın ve dairenin testinin eksiksiz olarak yapılması gerekiyor. ARMADAŞ mühendisi gaz açmaya geldiğinde yapılacak son kontrollerde eksik bulunursa, vatandaşımız yeniden gaz açma randevusu almak zorunda kalacak. Herhangi bir eksik varsa Armadaş mühendisimiz kesinlikle o adreste beklemeyecek. Bu da işlemlerinin 1 hafta daha uzamasına neden olacak. Bu mağduriyetin yaşanmaması için tesisatların kontrolleri, firmalar tarafından gaz açma randevusundan önce eksiksiz yerine getirilmeli” şeklinde konuştu.

Doğalgaz kullanılan yerlerdeki menfez olarak adlandırılan havalandırmanın kapatılmaması gerektiğinin de altını çizen ARMADAŞ Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, vatandaşlara, “Doğalgazın konforunun yaşamlarını nasıl kolaylaştırdığına şahitlik eden müşterilerimizin bundan sonra dikkat etmeleri gereken en önemli şey, menfezlerin kapatılmaması. Doğalgazın olmazsa olmazı olan menfezler kesinlikle kapatılmamalıdır. Belki oradan biraz soğuk girer ya da kombinin derecesi birkaç derece yükselir ama menfezlere dokunulmamalı. O menfezler, hayat damarıdır. Doğalgaz tesisatlarınızla ilgili bir sıkıntı yaşadığınızda 187 acil ekibimiz 7/24 hizmettedir. Ocaklardaki dönüşümleri de yetkili ve uzman kişilere yaptırılmalı. Can ve mal güvenliğiniz için ARMADAŞ’tan yetki belgesi olan firmalarla çalışın” uyarılarında bulundu.











