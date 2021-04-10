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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dış yollarla Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile 672 sayılı KHK ile mesleğinden ihraç edilen ve hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski öğretmen M.Ş.’nin, sahte kimlik kullanarak yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçacağı bilgisine ulaşılmıştı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek şüpheliyle ilgili bilgileri aktarmasının ardından harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi M.Ş.’yi (45) operasyonla yakalamıştı.  

Üzerinde sahte kimlik bulunan M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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