Yumurtlamak için tersine yüzen balıklara ‘tırıvırı’ tuzağı

Bölgedeki akarsularda yaşayan sazan, ağca balık başta olmak üzere diğer birkaç tür balık, yumurtlama dönemine girdi. Ceyhan Nehri'nden Söğütlü Çayı'na giren balıklar, yumurtalarını bırakmak için çayın yukarı kesimlerindeki nispeten durgun ve daha sıcak suların olduğu noktaya kadar akıntının tersi yönünde kilometrelerce yol kat ediyor. Balıkların tersine göçleri sırasında aşmaları gereken en önemli engel ise, Tepebaşı köprüsü civarındaki şelale. Balıkların yolculuğunu kolaylaştırmak için yapılan geçide ulaşan balıklar, suyun debisi nedeniyle oluşan yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki 2 ayrı şelaleyi geçmek için adeta uçuyor. Boyutları daha küçük balıklar ise, geçidin diğer tarafındaki debinin daha düşük ve sığ olduğu bölgeyi tercih ediyor. Balıkların göç yolculuğu sırasında akıntının tersine oluşturdukları bu görüntü vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.

Ancak bazı balıklar, henüz yolculuklarının başı sayılan bu zorlu noktadan öteye hiç gidemiyor. Yumurta dolu balıkların tersine göçe başladığını öğrenen sorumsuzlar, şelalenin olduğu bölgede yasak av malzemelerinin başında gelen ‘tırıvırı’ adı verilen ağ ile tuzak kuruyor. Çoğunluğunu sokağa çıkma yasağı kapsamındaki çocukların oluşturduğu kaçak avcılar, balıkların yumurtlama döneminde olmalarını bile umursamıyor. Avlanmanın kesinlikle yasak olduğu çayda oluşan şelaleyi aşmak için güç toplayan balıklar, buradaki ağlara takılıyor. Üreme dönemindeki balıkları avlayanlar ise, yeni bir neslin yaşam şansını elinden aldıklarından habersiz şekilde evlerinin yolunu tutuyor.

Balıkların bu zorlu göç yolculuğu esnasında oluşturduğu görsel şölene şahit olmak için bölgeye gelen vatandaşlar ise, tırıvırı ile avlananlara tepki gösterdiler.

Bu dönemde yapılacak avın, balık popülasyonunu tehlikeye attığının altını çizen vatandaşlar, “Bu zamanda avlanmak tam bir cehalet örneğidir. Hem de balık neslini kurutacak tırıvırı ile avlanıyorlar. Polislerle diğer görevliler, burada avlananlara sürekli uyarılarda bulunuyor. Biz, bu sorumsuzluğun cezası neyse verilsin istiyoruz. Yazık, günah. Onların da bir canı var” diye konuştular.

Tırıvırı ile avlanmanın cezası ise 5 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu miktara yasak avlanmanın cezası da eklenince rakam katlanarak artıyor.



























