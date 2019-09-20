Yüksel Baykal 80 yaşında

Köprübaşı Mahallesinden Harunlar kabilesinden Cemalettin ve Aişe Barlas ailesinin kızı, merhum Seyit Ahmet ve Habibe Baykal ailesinin gelinleri, merhum Nurettin Baykal’ın eşi, Semra, Seyit Ahmet, Recep, Sevda, Ayşegül, Oğuzhan kardeşlerin anneleri, merhum Mehmet, merhum Mustafa, Ali, Ahmet, Abdullah, Emin, Mesut, Gülser, Aysel, Gülşen, Zeliha ve Songül kardeşlerin ablaları, Yüksel Baykal 20 Eylül 2019 Cuma günü vefat etmiştir.
Cenazesi 21 Eylül 2019 Cumartesi öğle namazına müteakiben Ulu Camii’nden alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre Mahallesi Hacı Ömer Caddesi Barlas Sokak kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 506 548 18 18 oğlu Ahmet,
0 531 822 04 53 oğlu Oğuzhan,
0 505 409 61 80 oğlu Recep,
0 505 660 76 70 kardeşi Ahmet Barlas.