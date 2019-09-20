banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yüksel Baykal 80 yaşında

Yüksel Baykal 80 yaşında

Yüksel Baykal 80 yaşında
banner143
 

Köprübaşı Mahallesinden Harunlar kabilesinden Cemalettin ve Aişe Barlas ailesinin kızı, merhum Seyit Ahmet ve Habibe Baykal ailesinin gelinleri, merhum Nurettin Baykal’ın eşi, Semra, Seyit Ahmet, Recep, Sevda, Ayşegül, Oğuzhan kardeşlerin anneleri, merhum Mehmet, merhum Mustafa, Ali, Ahmet, Abdullah, Emin, Mesut, Gülser, Aysel, Gülşen, Zeliha ve Songül kardeşlerin ablaları, Yüksel Baykal 20 Eylül 2019 Cuma günü vefat etmiştir.

Cenazesi 21 Eylül 2019 Cumartesi öğle namazına müteakiben Ulu Camii’nden alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre Mahallesi Hacı Ömer Caddesi Barlas Sokak kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 506 548 18 18 oğlu Ahmet,

0 531 822 04 53 oğlu Oğuzhan,

0 505 409 61 80 oğlu Recep,

0 505 660 76 70 kardeşi Ahmet Barlas.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner116