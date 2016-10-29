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Yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti

Elbistan’da, ikamet ettiği apartmanın çatı katında temizlik yaparken, yanlışlıkla havalandırma boşluğunu kapatan cisme basınca, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

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Yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti

            Elbistan’da, ikamet ettiği apartmanın çatı katında temizlik yaparken, yanlışlıkla havalandırma boşluğunu kapatan cisme basınca, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

            Edinilen bilgiye göre olay, Güneşli Mahallesi Saraykent yol ayrımında meydana geldi. Temizlik için binanın çatı kısmına çıkan 65 yaşındaki Hüsniye Yaşar, iki bina arasındaki boşluktan bir anda dengesini kaybederek aşağıya düşerek, olay yerinde yaşamını yitirdi.

            Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, yaşlı kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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