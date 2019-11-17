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Yüksekten düşen işçi yaralandı

Elbistan’da çalıştığı inşaatın 3.katından beton zemine düşen 43 yaşındaki işçi yaralandı.

Yüksekten düşen işçi yaralandı
 

Elbistan’da çalıştığı inşaatın 3.katından beton zemine düşen 43 yaşındaki işçi yaralandı.

Olay, Emniyet Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir binanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Ali Zor isimli işçi, profil kaynağı yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Kanlar içerisinde kalan talihsiz işçinin yardımına ilk olarak mesai arkadaşları koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi düştüğü yerde yapılan Zor, sedye ile aşağı indirildikten sonra ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Ali Zor, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



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