Yüce: “Yeşilyurt’ta neden doğalgaz çalışması yok”

Yeşilyurt Mahallesi’nde 2019 yılı içinde, Yeşilyurt Mahallesine doğalgaz verileceği bilgisine dayanarak, binalarında doğalgaz sistemi kurduran site yöneticisi, mahallede doğalgaz iletim hattı ile ilgili bir çalışmanın yapılmamasını eleştirdi.

Geylani Sitesi’nin yöneticisi Ahmet Yüce, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu yıl Yeşilyurt Mahallesinin bir kısmına doğalgaz geleceğine ilişkin açıklama yapıldı. Bizim site, Yeşilyurt mahallesi Vatan Caddesi üzerindedir. Doğalgaz çalışmasının ilk başlayacağı bölgededir. Nisan ayında yapılan açıklamadan sonra, sitemizde toplantılar yaparak kararlar aldık. Bina içi tesisatımızı yaptırdık. Şu ana kadar caddemiz üzerinde hiçbir çalışmanın olmaması bizleri tedirgin ediyor. Kömür alıp almama konusunda, sürekli tereddüt yaşıyoruz. Yetkililerden açıklamalarının arkasında durmasını, bizlere mağduriyet yaşatmamalarını temenni ediyoruz.”