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Yüce: “Yeşilyurt’ta neden doğalgaz çalışması yok”

ARMADAŞ’ın 2019 yılı yatırım programında yer aldığını duyurduğu Yeşilyurt Mahallesi sakinleri, mahallede doğalgaz çalışması yapılmamasına tepki gösterdiler.

Yüce: “Yeşilyurt’ta neden doğalgaz çalışması yok”
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Yeşilyurt Mahallesi’nde 2019 yılı içinde, Yeşilyurt Mahallesine doğalgaz verileceği bilgisine dayanarak, binalarında doğalgaz sistemi kurduran site yöneticisi, mahallede doğalgaz iletim hattı ile ilgili bir çalışmanın yapılmamasını eleştirdi.

Geylani Sitesi’nin yöneticisi Ahmet Yüce, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu yıl Yeşilyurt Mahallesinin bir kısmına doğalgaz geleceğine ilişkin açıklama yapıldı. Bizim site, Yeşilyurt mahallesi Vatan Caddesi üzerindedir. Doğalgaz çalışmasının ilk başlayacağı bölgededir. Nisan ayında yapılan açıklamadan sonra, sitemizde toplantılar yaparak kararlar aldık. Bina içi tesisatımızı yaptırdık. Şu ana kadar caddemiz üzerinde hiçbir çalışmanın olmaması bizleri tedirgin ediyor. Kömür alıp almama konusunda, sürekli tereddüt yaşıyoruz. Yetkililerden açıklamalarının arkasında durmasını, bizlere mağduriyet yaşatmamalarını temenni ediyoruz.”

 


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Hakkı Demir 4 gün önce

Aynı sıkıntıyı Yeşilyurt Mahallesi sakinleri olarak çekiyoruz. Doğalgaz gelecek diye kışın tesisatı çektirdik. Hiçbir yetkiliden sağ olsun hiç bir ses çıkmıyor. Saraykent te çalışıyorlarmış . Elbistan da Çalışacak insanda çok iş makinası da çok her tarafta çalışabilirler. Sobaların yanmasına şurda 50 gün kaldı ondan sonra senin olsun gazın Allah tan korkun bu insanlarla neden böyle alay ediyorlar. Yetkililer size sesleniyoruz duyun duyun!

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Neden mi 4 gün önce

Çünkü bu sene Yeşilyurt MH doğalgaz yoook......

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Site yönetici iyi oku 4 gün önce

Sen kimsinde demeç veriyorsun. muhtar misin özel mülkiyetin yönetici sin. Yoksa zenginiz diye sözünüz geçerli mi olmalı

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Misafir Avatar
VATANDAŞ 2 gün önce @Site yönetici iyi oku

Site yönetici iyi okusun diyen arkadaş sen kimsin demeç veriyorsun demişin doğru demeç veren muhtar değil apartman yöneticisi.Sen kimsin peki armadaş yetkilisimisin. İnsanlar doğal gaz gelecek diye doğal gazı tesisatı döşetmiş. Bu iş için en aşağı 7000-8000 tl ödüyorsun. Git o sitede oturanlara sor bakalım hangisi bu parayı peşin ödemiş. Hepsi taksitle yaptırdı ve hala taksitlerin ödemesi devam etmekte. Bunu öderken birde kömür alacaksın bunun zenginlikle veya muhtarlıkla ne alası var. Anlaşılan kömüre siz para vermiyorsunuz. Kömürün tonu şuan 1350 tl. ve dolarda yükselişte.

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vatandaş 3 gün önce

en fazla nüfusa sahip kızılcaoba ve yeşilyurta doğalgaz neden gelmiyor? sağlık ocağının yukarısına çıkmıyorlar .. herşey rant mı? aynı şirket bir işi 10 ayda yapacağına 2 şirket 5 ayda hepsini bitirsin bütün rızk bir şirketiin mi?

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Cumhuriyet 4 gün önce

aynı söz cumhuriyete verilmesini istiyoruz taraf tutulmasın önemle rica ediyoruz yetkililerden

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Hasanali 4 gün önce

Bir taşeron saraykent.yunusemreyi bitirdi gibi.diğer yerleri geciktirmenin ne anlamı var.ketizmen yolunda hanezar sitesi 400 daire insanlar doğalgaz bekliyor.illak siyasi torpilmi lazım.gazı kullanıp parasını vereceğiz nedir bu boş geçen zamana yazık.piyasada taşeronmu yok.

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Hakan 4 gün önce

Pınar başı mah bozkurtbey caddesine verilecekmi dogalgaz millet perişan olacak kış yaklaşıyor açıklama yok bunasıl iş

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Vatandaş 4 gün önce

Bekleyin gelir zaaar.daha bu az bu ak koyunlara

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