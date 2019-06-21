Yorgun mermi, güneş enerjisini parçaladı

İnsanların can ve mal güvenliğini hiçe sayarak düğün ve nişan gibi törenlerde havaya sıkılan silahlardan çıkan mermiler, tehlike saçmaya devam ediyor. Tören alanı ve çevresinde olduğu kadar havadan yere düşen mermiler de vatandaşlar için ciddi tehlike doğuruyor. Yorgun mermiler, evinde ya da balkonda oturan, yolda yürüyen vatandaşları yaralayabilirken araçlara ve çatılardaki güneş enerjilerine de zarar verebiliyor. Battalgazi Mahallesi Sekili Caddesi’nde meydana gelen olayda apartmanın çatısında bulunan güneş enerjisine düşen yorgun mermi çekirdeği, panel tüplerini parçalayarak kullanılmaz hale getirdi. Güneş enerjisinin su akıttığını fark eden apartman sakini, çatıda yaptığı kontrolde güneş enerjisi panelinin yorgun mermi çekirdeği yüzünden parçalandığını gördü. Güneş enerjisi kullanılamaz hale gelen vatandaş, olayın düğünlerde havaya ateş edilmesi sonucu meydana geldiğini düşündüğünü söyledi.

Merminin bir insana da isabet edebileceğini vurgulayan apartman sakini, düğünlerde silahına davranan magandaları, daha duyarlı olmaya çağırdı.







