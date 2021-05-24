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Yöresel yemeklerimizi İngilizce kitapta toplayacak projede sona gelindi

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde başlatılan ve yöresel yemek kültürümüzü İngilizce kitapta anlatacak “The Cuisine of Kahramanmaraş is Universal” adlı eTwinning projesinde sona gelindi.

Yöresel yemeklerimizi İngilizce kitapta toplayacak projede sona gelindi
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Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ar-ge birimi katkılarıyla başlatılan “Bana Kahramanmaraş’ı Anlat” adlı projeye bağlı olarak oluşturulan “The Cuisine of Kahramanmaraş is Universal” adlı eTwinning projesinde Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi de yer almıştı. Yöresel yemeklerin İngilizce olarak kitapta tanıtılmasını amaçlayan proje, okulun çocuk gelişimi öğretmeni Narin Cinal Köksal ve proje ekibi tarafından yürütüldü.

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi proje yürütücüsü Narin Cinal Köksal, proje ekibi ile yürütülen çalışmalar da sona gelindiğini belirtti.

Köksal, projede son etkinlik olarak yöresel pazar ve baharatçıların gezilerek İngilizce tanıtım videolarını hazırladıklarını söyledi.

Köksal, şöyle konuştu:

“Ayrıca 20 Mayıs okul dışarıda günü etkinliği olarak plastik atıkların çevreye verdiği zarara dikkat çekmek için proje ekibine sunum yapıldı. Pınarbaşında plastik atık toplama yapıldı. Ayrıca öğrenciler plastik geri dönüşüm ile çeşitli materyaller hazırladılar. Bu yapılan çalışmalarla projenin gerek öğretmen, gerekse öğrenci düzeyinde başarıya ve eTwinning’in amacına ulaştığını söyleyebiliriz.  Etkinliğimizin sonunda tüm katılımcılarla bir piknik yaparak eTwinning çalışmalarımızı da taçlandırmış olduk. eTwinning projesi ile ilgili tüm kazanımlarımıza ulaştığımızı gözlemledik. Projede bizlere katkı sunan yöresel firmalarımıza teşekkür ediyoruz.”

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Yöresel Yemeklerimizi İngilizce Kitapta Toplayacak Projede Sona Gelindi