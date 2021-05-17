Yöresel yemeklerimiz İngilizce kitapla tanıtılacak

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi katkılarıyla başlatılan “Bana Kahramanmaraş’ı Anlat” adlı projeye bağlı olarak oluşturulan “The Cuisine of Kahramanmaraş is Universal” adlı eTwinning projesinde Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi de yer aldı.

Okulun çocuk gelişimi öğretmeni Narin Cinal Köksal ve proje ekibi tarafından yürütülen çalışmalar haziran ayında sona erecek. Çalışmalar sonucunda ortak ürün olarak hazırlanacak kitapta Kahramanmaraş’a ait yöresel yemekler İngilizce olarak tanıtılacak.

Proje hakkında bilgi veren çocuk gelişim öğretmeni Narin Cinal Köksal, il genelindeki 10 okulun katılımı ile çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Cinal, “Kahramanmaraş’ın geleneksel mutfağının tanıtılmasının yanı sıra kültürel değerlerinin de nesilden nesle aktarılmasını hedef alan projemizin amacı; projede yer alan öğrenci ve öğretmen katılımcıların sosyal etkileşimini sağlamak, gastronomi alanında Kahramanmaraş geleneğini sürdürmek ve Kahramanmaraş yemeklerinin tanıtımı konusunda farkındalık geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır” dedi.