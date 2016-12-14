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Yöresel lezzet kavurga tezgâhta yerini aldı

Yaklaşık 30 yıldan beri hizmet sunan Pekcan Şekerleme ve Kuruyemiş, Elbistan’ın yöresel lezzetlerinden biri olan ve unutulmaya yüz tutan bir geleneği canlandırarak, ürettiği kavurgaların satışını yapmaya başladı.

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Yöresel lezzet kavurga tezgâhta yerini aldı

            Yaklaşık 30 yıldan beri hizmet sunan Pekcan Şekerleme ve Kuruyemiş, Elbistan’ın yöresel lezzetlerinden biri olan ve unutulmaya yüz tutan bir geleneği canlandırarak, ürettiği kavurgaların satışını yapmaya başladı.

            Pekcan Şekerleme Sahibi Serhan Köse, buğday ve bazı tohumların karıştırılıp kavrulması sonucu elde edilen kavurgayı, yöresel çerez olarak vatandaşların beğenisine sunduklarını söyledi.

            Özellikle kış aylarında bolca tüketilen kavurga yapımında buğday, melengiç, aspir ve kendir tohumu kullandıklarını anlatan Köse, imalatı ise günlük olarak yaptıklarını söyledi.

            Kavurganın son yıllarda baş gösteren şehirleşme ve kültürel erozyon nedeniyle unutulmaya yüz tuttuğunu anlatan Köse, geleneksel Türk kuru yemişlerden biri haline gelen bu ürünü yaşatmak amacıyla üretim yapma kararı aldıklarını kaydetti.

            Kavurganın besleyiciliği ve tok tutma özelliğinin yanı sıra, protein yönünden de yüksek değerlere sahip olduğunu belirten Köse, Anadolu'da kışın uzun ve sert geçtiği bölgelere özgü bir yemiş türü olduğunu sözlerine ekledi.

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Cengiz Mert 1 hafta önce

Gayet Başarılı...

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ADEM GÜLEÇ 1 hafta önce

Keşke il dışındakiler içinde nasıl temin edebilecekleri anlatılsaydı.

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Misafir Avatar
pekcan pekcan 7 gün önce @ADEM GÜLEÇ

FLO ayakkabı magazası cıvarında MERSİN TANTUNİ bitişiğinde telfln:415 11 77

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İSMAİL GOLDEN 1 hafta önce

ÇOÇUKKEN ÇOK YERDİK ŞİMDİ ÇOÇUKLAR BEGENMİ

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Israfil alkaya 1 hafta önce

Burası nerde acaba

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pekcan pekcan 7 gün önce

FLO ayakkabı magazası cıvarında MERSİN TANTUNİ bitişiğinde

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