Yöresel lezzet kavurga tezgâhta yerini aldı

Yaklaşık 30 yıldan beri hizmet sunan Pekcan Şekerleme ve Kuruyemiş, Elbistan’ın yöresel lezzetlerinden biri olan ve unutulmaya yüz tutan bir geleneği canlandırarak, ürettiği kavurgaların satışını yapmaya başladı.

Pekcan Şekerleme Sahibi Serhan Köse, buğday ve bazı tohumların karıştırılıp kavrulması sonucu elde edilen kavurgayı, yöresel çerez olarak vatandaşların beğenisine sunduklarını söyledi.

Özellikle kış aylarında bolca tüketilen kavurga yapımında buğday, melengiç, aspir ve kendir tohumu kullandıklarını anlatan Köse, imalatı ise günlük olarak yaptıklarını söyledi.

Kavurganın son yıllarda baş gösteren şehirleşme ve kültürel erozyon nedeniyle unutulmaya yüz tuttuğunu anlatan Köse, geleneksel Türk kuru yemişlerden biri haline gelen bu ürünü yaşatmak amacıyla üretim yapma kararı aldıklarını kaydetti.

Kavurganın besleyiciliği ve tok tutma özelliğinin yanı sıra, protein yönünden de yüksek değerlere sahip olduğunu belirten Köse, Anadolu'da kışın uzun ve sert geçtiği bölgelere özgü bir yemiş türü olduğunu sözlerine ekledi.



