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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Elbistan’da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 13 yaşındaki çocuk, yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
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Kazanın adres, Esentepe Mahallesi oldu. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Çilingir Caddesi’nden yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki N.E.’ye, B.K.’nin kullandığı 33 DU 806 plakalı otomobil çarptı. Küçük çocuk, çarpmanın etkisiyle asfalta düştü. Yaralı çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.E., Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 


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