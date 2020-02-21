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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan kadın yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
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Kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Şükriye Y.’ye (69), Turgut Ç. İdaresindeki 46 VA 790 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak önce otomobilin ön camına ardından da asfalt zemine düşen Şükriye Y., yaralandı. Yaralıya ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralı kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Birçok yerinde kırıklar oluşan yaralı, buradan da Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 


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