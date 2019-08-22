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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Elbistan’da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptığı 65 yaşındaki kadın yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
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Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Göksun istikametine seyreden İ.Ü.’nün kullandığı 46 VB 968 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki Z.D.’ye çarptı. Talihsiz kadın, çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşerek yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Z.D., Özel Yaşam Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.




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Emi 17 saat önce

Aynı yer ve yine kaza bi tedbir alınmalı artık.

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Ankara 16 saat önce

Elbistanda caddelere acilen yaya gecitleri yapilmali .Pinarbasi caddesinde ve daha bircok caddede karsiya gecmek cok zor .TRAFIKTE YAYA ÖNCELIKLI YILDAN HABERDAR DEGILLER MI ACABA

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