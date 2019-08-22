Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Göksun istikametine seyreden İ.Ü.’nün kullandığı 46 VB 968 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki Z.D.’ye çarptı. Talihsiz kadın, çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşerek yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Z.D., Özel Yaşam Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Aynı yer ve yine kaza bi tedbir alınmalı artık.