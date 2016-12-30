Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Elbistan’da caddenin karşısına geçmek isteyen vatandaş, bir anlık dalgınlıkla yola çıkınca, otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen H. S. isimli yaşlı adama Ş.G’ ın kullandığı 44 LF 092 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen yaşlı adam yaralandı. Yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralı yaşlı adam olay yerine çağrılan 112 Acil Servise ait ambulans ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.