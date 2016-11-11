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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Elbistan’da caddenin karşısına geçmek isteyen vatandaş, bir anlık dalgınlıkla yola çıkınca otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.

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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Elbistan’da caddenin karşısına geçmek isteyen vatandaş, bir anlık dalgınlıkla yola çıkınca otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Söğütlü Caddesi’nde meydana geldi. Sebze hali önünden caddenin karşısına geçmek isteyen Şakir Özdemir isimli vatandaşa, Mehmet A.’nın kullandığı 46 VB 594 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen Özdemir, yaralandı. Yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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MEHMET 1 ay önce

Çarpan arabanın camlarına baksana simsiyah gözünün önünü görememiş demekki..

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Vatandaş elbistan 1 ay önce

Demek ki arabada birşeyler saklıyor ki camları simsiyah yapmış neredeyse camları iptal edip duvarla kaplayacak. Bu araç kardeşim orada gizlenecek işler olmaz. Tabiiki de camları siyaha kaplar kapkara edersen gözünün önünü de göremezsin. Böyle cam olmaz güvenlik tehlikede içi hiç görünmüyor hırlı mı hırsız mı içinde ne dolap çeviriyor belli değil DERHAL YASAKLANSIN. VATANDAŞLAR BU TİP ARAÇ CAMLARINDAN RAHATSIZ KARDEŞİM.

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İsimsiz 1 ay önce

Ne alaka siyah camın kazayla ilgisi yayalar yolun karşısına geçerken yolun ortasından degilde yaya geçidinden geçmeyi ögrensin çarpmanın suçu yok çünkü yol hakkı arabanın kaldırımda çarpıyor dikkatine

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Elbistan 1 ay önce

Bunları yazan beyler araçta saklanacak bişey yok siyah cam olan her araba bişey saklıyor değildir bide beyler turkiyedeki araçların yüzde doksanı flimlidir ........ konuşmayın aracın bu suçu yok zaten adam çıkmış onune

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Bozkuş 5 gün önce

Kardeş siyah cam arabada modifiye için
Vatandaş elbistan hiç birşeyi bilip bilmeden konuşma arabanın içinde ne saklamış olabilir hiç kimse bir şeyi bilip bilsen konuşmasın

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