Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Elbistan’da caddenin karşısına geçmek isteyen vatandaş, bir anlık dalgınlıkla yola çıkınca otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Söğütlü Caddesi’nde meydana geldi. Sebze hali önünden caddenin karşısına geçmek isteyen Şakir Özdemir isimli vatandaşa, Mehmet A.’nın kullandığı 46 VB 594 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen Özdemir, yaralandı. Yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Çarpan arabanın camlarına baksana simsiyah gözünün önünü görememiş demekki..