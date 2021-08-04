Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Elbistan, yangından etkilenenler için tek yürek oldu
Elbistan, yangından etkilenenler için tek...
Başkan Gürbüz: “Elbistan için bir aradayız”
Başkan Gürbüz: “Elbistan için bir...
Türkiye genelinde yaşanan kesintiler ve artan talep uyuyan devi uyandırdı
Türkiye genelinde yaşanan kesintiler ve...
Yamaç paraşütü ve paramotor tutkunları Elbistan’da buluştu
Yamaç paraşütü ve paramotor tutkunları...
On binleri buluşturan Elbistan Festivali’nde erken final
On binleri buluşturan Elbistan Festivali’nde...
banner191
banner162

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Elbistan’da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan 48 yaşındaki adam, yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
banner167

Elbistan’da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan 48 yaşındaki adam, yaralandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Çeçenistan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elbistan Adliyesi’nde hizmetli kadrosunda çalışan 48 yaşındaki Vahap Z’ye, dolmuştan inip caddenin karşısına geçmek istediği sırada Mehmet H. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalta düşen Vahap Z. kanlar içerisinde kaldı. Talihsiz adama, ilk müdahale adliye personelleri ve çevreden yetişen vatandaşlar tarafından yapıldı. Vahap Z, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yolun Karşısına Geçmek Isterken Otomobil çarptı