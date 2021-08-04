Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Elbistan’da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan 48 yaşındaki adam, yaralandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Çeçenistan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elbistan Adliyesi’nde hizmetli kadrosunda çalışan 48 yaşındaki Vahap Z’ye, dolmuştan inip caddenin karşısına geçmek istediği sırada Mehmet H. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalta düşen Vahap Z. kanlar içerisinde kaldı. Talihsiz adama, ilk müdahale adliye personelleri ve çevreden yetişen vatandaşlar tarafından yapıldı. Vahap Z, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.