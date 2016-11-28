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Yolun karşısına geçerken iki kez otomobil çarptı

Elbistan’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı şahıs, asfalt zemine düştükten sonra üzerinden başka bir aracın daha geçmesi sonucunda yaralandı.

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Yolun karşısına geçerken iki kez otomobil çarptı

Elbistan’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı şahıs, asfalt zemine düştükten sonra üzerinden başka bir aracın daha geçmesi sonucunda yaralandı.

Olay Kızılcaoba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S.’nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen D.K. isimli şahsa çarptı. Çarpmanın etkisi ile asfalt zemine düşen ve doğrulmaya çalışan D.K.’ye aynı yönde ilerleyen başka bir araç daha çarptı. Sürücüsünün durduramayarak çarptığı araçla birlikte sürüklenen D.K., yaralandı.

Talihsiz şahıs, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi burada yapılan D.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

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Karabay 3 hafta önce

Gecmis olsun

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İşçi 3 hafta önce

Geçmiş olsun vatandaşımıza. dikkatsiz sürücüler çok yoğun.. ehliyetsiz sürücüler, ruhsatsız plakasız motorlar cirit atıyor Elbistan'da. Hele ki göz göre göre köpeklerin kedilerin üstüne bilhassa arabasını süren katiller unutulmamalı.

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