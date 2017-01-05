Yollardaki dev kar yığınlarına ‘rotatif’ müdahalesi

Karayolları 58. Elbistan Şube Şefliği’ne bağlı ekipler, Elbistan-Nurhak karayolunda kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşan karla mücadele için kar savurma aracını (rotatif) devreye aldı.

Geçtiğimiz hafta bölgeyi etkisi altında alan kar, rakım açısından Elbistan’a göre daha yüksekte kalan bölgelerde ulaşımda ciddi sıkıntıları da beraberinde getirdi. Özellikle Elbistan-Darende, Elbistan-Darıca ve Elbistan-Nurhak karayolu, tipi ve buzlanma nedeniyle sık sık ulaşıma kapandı.

Karayolları 58. Şube Şefliği’nde bağlı ekipler, kar yağışının başlamasıyla birlikte sorumluluk ağında bulunan yolları ulaşıma açık tutmak için tüm ekiplerini seferber etti. Karayolları ekiplerini en çok zorlayan bölgelerin başında ise Elbistan-Nurhak karayolu geldi. Söz konusu karayolunun 30. kilometresinden Nurhak ilçe merkezine kadar olan bölümünde 1 metreyi bulan kara ek olarak oluşan tipi, ekiplerin çalışmalarını güçlükle sürdürmesine neden oldu. Aralıksız yağan kara rağmen bu bölgeyi ulaşıma açık tutan Karayolları 58. Şube Şefliği’ne bağlı ekipler, şimdi de hummalı bir çalışmanın startını verdi.

Meteorolojik verilerin 4 gün boyunca bölgede yoğun kar yağışı tahmininde bulunması üzerine ekipler, sabahın ilk ışıkları ile birlikte Elbistan-Nurhak karayoluna adeta kamp kurdu. Çok sayıda iş makinesi, kar küreme aracının işbaşına geçtiği bölgede, yoldaki açıklığın genişletilmesi için uzun bir aradan sonra kar savurma aracıyla (rotatif) müdahale ediliyor. Rotatif sayesinde, greyderlerle temizlenen ve yol kenarına itilen kar yığınları, şarampol gerisine atılarak olası kar yağışının yolu kapatmasının önüne geçiliyor. Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi ile Hançıplak Mahallesi arasında kalan bölgedeki çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken, diğer yollarda da bu tür önlemlerin en üst seviyede alındığı öğrenildi.

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Elbistan ve bölgesi için yayınladığı hava tahmini raporlarına göre bölge 4 gün boyunca kar yağışının etkisinde olacak. Yüksek basınç merkezinin etkisi altında olan ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte iç kesimlerde yer yer sis hadisesi etkili oluyor. Akşam saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerden başlayarak, doğu kesimler hariç ülke genelinde yağışlar görülmesi bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 7 Ocak Cumartesi günü, kar yağışlarının iç kesimlere doğru etki alanını genişletmesi; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı geçmesi bekleniyor. 8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günleri, kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkisini devam ettireceği tahmin ediliyor.