Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Öğretmenevine 15 milyon lira kaynak aktarıldı
Öğretmenevine 15 milyon lira kaynak...
Kazada ağır yaralanan sürücü hayata tutunamadı
Kazada ağır yaralanan sürücü hayata...
Yerli turist kafilelerinin GAP turundaki yeni rotası Pınarbaşı oldu
Yerli turist kafilelerinin GAP turundaki...
Birçok depremi önceden bilen Yakut’tan Kahramanmaraş öngörüsü
Birçok depremi önceden bilen Yakut’tan...
Elbistan-Darende karayolu çalışma nedeniyle ulaşıma kapanacak
Elbistan-Darende karayolu çalışma nedeniyle ulaşıma...
banner191
banner162

Yoldaki mıcıra kapılan otomobil takla attı: 1 yaralı

Elbistan’da yol dökülen mıcıra kapılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili ile takla atarak yaklaşık 5 metrelik şarampole yuvarlanan öğretmen yaralandı.

Yoldaki mıcıra kapılan otomobil takla attı: 1 yaralı
banner167

Kaza, Elbistan-Nurhak karayolunun 5.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akbayır Şehit Yusuf Kaya Ortaokulu’nda görev yapan matematik öğretmeni Zehrin Mutlu (24), 16 AEK 631 plakalı otomobili ile mesaisine başlamak üzere yola çıktı. Mutlu’nun otomobili, çöplük mevkiine yaklaştığında yola dökülen mıcıra kapıldı. Savrulan otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikteki şarampolden uçtu. Takla atarak duran otomobildeki genç öğretmen yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, yan yatan otomobildeki yaralı öğretmenin yardımına koştu. Araçtan çıkarılan Mutlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, araçta yakıt sızıntısı ihtimaline karşı önlem alırken tedavisi süren öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yola dökülen mıcır ise kazanın ardından iş makinesi yardımıyla temizlendi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yoldaki Mıcıra Kapılan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı