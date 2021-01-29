Yolda kalan vatandaşlara yardım eli uzattılar

Elbistan-Malatya karayolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan ve kara saplanan araç sürücüleri ve vatandaşların yardımına, Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği (DAKUD) üyesi olan Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği yetişti.

Bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Elbistan-Darıca karayoluna çıkan sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük yaşadı. Çok sayıda araç, kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıktı. Kara saplanan ya da şarampole düşen araç sürücülerinin yardımına ise Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği (DAKUD) üyesi Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği koştu. Dernek üyeleri, arazi araçlarındaki vinç ve halatlarla kara saplanan araçları çıkarmak için büyük uğraş verdi.

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, “Karahasanuşağı, Kantarma bölgesi ile Malatya karayolunda çok sayıda sürücünün kullandığı araç kara saplanmıştı. Derneğimize ulaşarak yardım talep eden sürücülerimiz için elimizden geleni yaptık. Gün boyunca bölgede çalışmalarda bulunduk. Hatta bir araçtaki aile, soğuktan çok etkilenmişti. Çok şükür bir yaralanma ya da olumsuzluk yaşanmadan araçları kurtardık. Özellikle gece saatlerinde buzlanma olabilir. Sürücülerimize mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları ricasında bulunuyoruz. Kar lastiği, zincir gibi ekipman olmadan yola çıkmak olası kazaları da beraberinde getirecektir” dedi.

Sürücüler de araçlarının kurtarılması için çaba gösteren dernek üyelerine teşekkür ettiler.







