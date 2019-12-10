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Yolcu minibüsleri çarpıştı: 5 yaralı

Elbistan’a bağlı Çiçek Mahallesinde 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5kişi yaralandı.

Yolcu minibüsleri çarpıştı: 5 yaralı

Kazada yaralanan bir sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarılabildi.
Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Çiçek Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demircilik Mahallesinden ilçe merkezine seyir halinde olan Ali Doğan yönetimindeki 46 K 3206 plakalı minibüs, anayola çıkmak isteyen Sadettin Yapıcı kontrolündeki 46 K 3110 plakalı minibüse çarptı. Kazada, minibüsler yolun her iki şeridine savrularak durabildi. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda sürücülerden Yapıcı, araçta sıkıştı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü, itfaiye ekiplerinin demir kesme makinesi yardımıyla kapıyı açmalarının ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralılar Berivan Yapıcı, Bayram Kaya, Selin Koç ve Zeynep Demirci de; 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için Elbistan-Malatya yolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Kazaya karışan minibüslerin olay yerinden kaldırılması ile birlikte trafik akışı normal olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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