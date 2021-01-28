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Yola devrilen ağacı polis ekipleri keserek kaldırdı

Elbistan’da şiddetli rüzgara direnemeyerek yola devrilen ağaç, trafiğin aksamaması için polis ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

Yola devrilen ağacı polis ekipleri keserek kaldırdı

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, çeşitli olumsuzlukları da berberinde getirdi. Çok sayıda ağacı deviren rüzgar, enerji nakil hatlarının da kopmasına neden oldu. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı’na da bir ağaç yola devrildi. Bulvarın ulaşıma kapanmasına neden olan ağaç nedeniyle bölgeye gönderilen polis ekibi, trafiğin aksamaması için harekete geçti. Kopan küçük dal parçalarını tek tek toplayan polis memurları, büyük dalları da keserek yolu yeniden ulaşıma açtı.

Sürücüler ise, yolu açmak ve ağacı kaldırmak için sergiledikleri hassasiyetten dolayı polis ekiplerine teşekkür ettiler.





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