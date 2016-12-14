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Yola çıkacaklar dikkat!

Elbistan ve çevresinde gece saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı, ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

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Yola çıkacaklar dikkat!

Elbistan ve çevresinde gece saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı, ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sonunda Elbistan’a da ulaştı. Akşam saatlerinde başlayan ve ilçe merkezinde ara ara devam eden kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini iyiden iyiye hissettirdi. Elbistan, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi. İlçe merkezinde yer yer 5 cm’ye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde ise 10 cm’yi geçti. Bu da özellikle şehirlerarası yollarda ve kırsal mahallelerin ilçeyle bağlantısını sağlayan yollarda ulaşımı olumsuz etkiledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, Sultankorusu ve Karahasanuşağı Grup Mahalleleri’nde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 58. Şube Müdürlüğü ekipleri de Elbistan-Darıca, Elbistan-Nurhak, Elbistan-Darende ve Elbistan-Göksun yollarında kar küreme ve temizlik yapıyor. Özellikle Elbistan-Darıca ile Elbistan-Nurhak karayolunda tipinin etkili olduğu öğrenilirken görüş mesafesinin de sürücüleri zorlayacak şekilde düştüğü bildirildi.

Yetkililer, kar lastiği takılı olmadan ya da zincirsiz yola çıkılmaması konusunda sürücüleri uyardı. 

 

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