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Yol süpürme aracı, tıra çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da, freni boşalması sonucunda tıra çarpan yol süpürme aracının sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yol süpürme aracı, tıra çarptı: 1 yaralı
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Kaza, Gariplik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Yusuf Alış (50) idaresindeki yol süpürme aracının freni boşaldı. Sürücü Alış, aracı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yol süpürme aracı, park halindeki tırın dorse olarak tabir edilen bölümüne çarparak durabildi. Kazada, kabin kısmı büyük hasar gören yol süpürme aracının sürücüsü Alış, yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.









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