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Yol kontrolünde yakalanan kaçak balıkçılara ceza yağdı

Söğütlü Çayı’ndan kaçak olarak tuttukları çok sayıda balıkla jandarmanın yol kontrolünde yakalanan 2 şahsa, toplam 3 bin 270 TL idari para cezası kesildi.

Yol kontrolünde yakalanan kaçak balıkçılara ceza yağdı
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Avlanmanın yasak olduğu Söğütlü Çayı’nda kaçak avcılıkla mücadele sürüyor. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gücük ve Karahasanuşağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, tüm uyarılara rağmen kaçak avcılar, Söğütlü Çayı’nı mesken tutuyor.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Malatya karayolunun Gücük Mahallesi kesiminde rutin yol kontrolü yapan Gücük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, avlanmanın yasak olduğu Söğütlü Çayı’ndan kaçak olarak tutulan irili ufaklı çok sayıda balık ile 3 adet serpme ele geçirildi.  M.M. ve K.K. isimli şahıslara her birine 1635 TL olmak üzere toplam 3 bin 270 TL idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri ekipleri, Gücük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve Karahasanuşağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin koordineli olarak Elbistan sınırlarında yoğun olarak Ceyhan, Söğütlü ve diğer akarsu ve derelerde kaçak balık avı yapanlara yönelik sıkı takip ve denetimlerin süreceği bildirildi. Özellikle avlanmanın 2020 yılı sonuna kadar tamamen yasak olduğu Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı'nda vatandaşların balık avı yapmamaları doğrultusunda uyaran yetkililer, bu yerlerde kaçak balık yapan şahısların 156 jandarma ihbar hattı ve alo 112 ulusal ihbar hattını arayarak ihbarda bulunulmasını istedi.

 


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Ahmet . 4 gün önce

Jandarma ve su ürünleri ekiplerini kutluyorum. Bu adamlar adam olmaz.Bunlara defalarca ceza da kesseniz bunlar adam değil ki adam olsun ıslah olsun. Daha bir ay olmadı yine gazetede Karahasanuşağında kaçak avlanan Çiçek Mahallesinden 4 kişiye yine ceza kestiniz bu seferde bunlar yine ayni yerde avlandılar. Bunlara 10 bin lira ceza kesin ki görsünler anyayı konyayı. Kedsin abi kesin .cezayı .Doğada balık koymadılar vicdansızlar ... Ayıp ya. İnsan olana bir söz yeter.

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Elbistanlı 4 gün önce

Yazıklar olsun bu balıkları avlayanlara. Kardeşim memlekette balık kalmadı. ta oralara gidip türünün son örnekleri kalanları balıkları avlıyorsunuz. Utanın şu habere çıkmaktan. Aslında bunları teşhir etmek lazım. Bunlara çok ceza kesin ibreti alemlik olsunlar. Yazık çok yazık oluyor bu balıklara. Akarsularımızda artık balık göremez olduk.

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Zülküf karakoca 4 gün önce

SayIn yetkililere duyurumdur türkveren köyü ve domolar arasında çok sayıda balık avlanması yapılıyor oralarda sık sık denetlenmesini istiyorum

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YETKİLİ 3 gün önce @Zülküf karakoca

HEMEN EFENDİM O BÖLGEYE KONTROL OLACAK.TEŞEKKÜRLER İLĞİNİZ İÇİN

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